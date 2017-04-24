فلسطينية تطعن حارسة إسرائيلية

قامت فلسطينية بطعن حارسة إسرائيلية صباح الاثنين وإصابتها بجروح طفيفة عند معبر قلنديا بين الضفة الغربية المحتلة والقدس، قبل أن يتم توقيفها، على ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الحارسة نقلت إلى مستشفى في القدس، فيما سيطر حراس وشرطيون اخرون متمركزون في المعبر على الفلسطينية المتحدرة من الضفة الغربية.

وقتل 261 فلسطينياً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن، قتل فيها أيضا 41 إسرائيليا إضافة إلى أميركيين اثنين وأردني وإريتري وسوداني وبريطانية، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتقول الشرطة الاسرائيلية إن القسم الأكبر من القتلى الفلسطينيين هاجموا أو حاولوا مهاجمة اسرائيليين.