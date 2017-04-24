نجاح عملية بتثبيت الفقرات القطنية لسيدة تعاني من السمنة

نجح فريق قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حفر الباطن المركزي في اجراء عملية جراحية لمريضة في العقد الخامس من عمرها تعاني من إنزلاق في الفقرات القطنية بسبب زيادة الوزن ما تسبب للمريضة بصعوبة الحركة.

وكانت المريضة قد أدخلت المستشفى وتم عمل الفحوصات والاجراءات الطبية الأولية وتم التدخل الجراحي لتثبيت الفقرات رغم ما صاحب العملية من صعوبات أثناء العملية نظراً للوزن الزائد الذي يمنع سهولة الوصول إلى العمود الفقري وتثبيت الفقرات.

وتكللت العملية بالنجاح التام ولله الحمد وتماثلت المريضة بالشفاء وخرجت بعد خمس أيام من إجراءها بدون اَي مضاعفات جانبية بفضل الله.