اتحاد اتصالات ( موبايلي) الربع الأول : أقل من التقديرات في كل الجوانب

أعلنت موبايلي عن تحقيق خسائر صافية بلغت 163 مليون ريال في الربع الأول 2017 ، وجاءت بذلك أقل من تقديراتنا ومن متوسط تقديرات المحللين في السوق بهامش كبير.

وانخفضت الايرادات بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل الى 2.86 مليار ريال، مقارنة بتقديراتنا التي بلغت 2.96 مليار ريال. إن انخفاض الايرادات على أساس المقارنة بالربع السابق بنسبة 1.5% لموبايلي مقارنة بنمو ربعي بنسبة 7% لشركة زين السعودية، يشير الى أن زين السعودية مستمرة في اكتساب مزيد من القوة بينما تظل موبايلي في وضع ضعيف. والشيء الأكثر أهمية ، هو أن الربح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والاطفاء ، قد انخفض بنسبة 18% على أساس سنوي ( 4.6% على أساس ربعي) ليصل الى 932 مليون ريال. ونتيجة لذلك ونظرا أيضا لارتفاع رسوم الفائدة بعد ارتفاع حجم الدين ورسوم اعادة التمويل ، فقد بلغ صافي الخسارة 163 مليون ريال، وهو أقل من تقديراتنا التي بلغت 14 مليون ريال. وكما كنا قد أوردنا في تقريرنا الأخير ، فيبدو أن الشركة تواجه انخفاضا في التدفقات النقدية ومن المحتمل أن يؤدي ذلك الى خفض مقدرتها على الانفاق على النفقات الرأسمالية ، وبالتالي فقد كان الانفاق الرأسمالي للربع الأول أقل اذ بلغ 354 مليون ريال ، مقارنة بإنفاق رأسمالي بلغ 962 مليون ريال في الربع الأخير.

ويأتي تقييمنا الحالي لسهم الشركة عند سعر 18 ريالا ، أي قريبا من النهاية الأدنى لنطاق القيمة العادلة للسهم الذي يتراوح بين 17-20 ريالا وفقا لتقديراتنا في تقريرنا السابق. ووفقا لذلك، فقد أبقينا على تصنيفنا لشركة موبايلي متضمنا التوصية بتخفيض المراكز في سهمها.