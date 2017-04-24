هجوم للجهاديين ضد قوات عراقية غرب البلاد

قتل اثنان وأصيب أربعة من مقاتلي العشائر جراء تفجير عبوات ناسفة أعقبته اشتباكات مسلحة ضد تنظيم داعش مساء أمس بعيد مقتل عشرة عناصر من القوات الأمنية في كمين نصبه جهاديون، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس.

وقال شاكر الريشاوي قائد “فوج صقور الصحراء” لمقاتلي العشائر الاثنين لفرانس برس “قتل اثنان وأصيب أربعة من مقاتلينا بجروح جراء تفجير داعش سلسلة عبوات ناسفة استهدف عجلة لمقاتلينا أعقبه مواجهات مسلحة” بين الطرفين.

ووقع الهجوم مساء أمس في منطقة الكيلو 25 الى الغرب من مدينة الرطبة، وفقا للمصدر.

وتقع الرطبة على بعد نحو 390 كلم غرب بغداد في محافظة الانبار المترامية الاطراف، وهي آخر بلدة رئيسية على الطريق إلى الحدود مع الأردن.