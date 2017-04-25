أحمد الحربي
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صحيت نزاهة بعد سبات عميييييييق !
يا رب لا تكون هذه الصحوة “بيضة ديك” !
يا هيئة الفساد أعانك الله على إجتثاث الفساد من جذوره،، يوجد فساد فوق الأرض وآخر مثل النّمل تحت الأرض ،، كان الله في العون إذا ما نتعاون معك ونكون كلنا عيون وآذان معك .
جرّافات جرّافات طيب وين باقي السائقين والسائقات لجرف الفساد من عروقهْ
بيضة ديك إيه يا ديك رومي من بلجرشي هداك الله يا بو حاتم هداك .
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صحيت نزاهة بعد سبات عميييييييق !
يا رب لا تكون هذه الصحوة “بيضة ديك” !
يا هيئة الفساد أعانك الله على إجتثاث الفساد من جذوره،، يوجد فساد فوق الأرض وآخر مثل النّمل تحت الأرض ،، كان الله في العون إذا ما نتعاون معك ونكون كلنا عيون وآذان معك .
جرّافات جرّافات طيب وين باقي السائقين والسائقات لجرف الفساد من عروقهْ
بيضة ديك إيه يا ديك رومي من بلجرشي هداك الله يا بو حاتم هداك .