مع أول إشراق وامبلاج للظلمة، لم يتأنَّ خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – في إشعارالمواطن بأهميته، وأنه هو الركيزة، وأن جلّ اهتمامه بأبنائه وبناته، حملاً للأمانة وعملاً بالوصية وسيراً على خطى من سبقه من الولاة، كما أنها ليست بمستغربة، فليست الأولى كما أنها ليست الأخيرة على ولاة الأمر، فجملة القرارات التي أسعدت أبناء وبنات هذا الوطن، لم تأت لشريحة معينة أو فئة مخصوصة، بل شملت الكبير والصغير والرجل والمرأة ومن هم في الحد على خط النار، وحتى إن وجد بعض أفراد المجتمع ممن لم يشملهم شيء من القرارات، إلا أن فرح المسلم لفرح أخيه المسلم هو بحد ذاته مطلب وهو من الإيمان، ولاشك أن منا من له أب أو أخ أو أخت أو قريب ممن شملتهم هذه القرارات، أفلا نفرح لفرحهم كما حزنا لحزنهم؟ إن كثيراً من الدول ممن تعاني تدهور الاقتصاد لا تزال تأن من ويلاته، رغم حزمة الإجراءات التي اتخذتها بالتقتير على مواطنيها والتقليص من مشاريعها والحد من مصروفاتها إضافة إلى المعونات الدولية الهائلة التي تهب عليها من كل حدب وصوب كاليونان مثلاً، وأخرى تتخذ نفس المجرى والمسلك لتحسين وضعها الاقتصادي، ومع ذلك حين يتحسن الوضع الاقتصادي وترجع الأمور إلى نصابها وتتنفس الحكومة الصعداء، لا يكاد المواطن يستشعر بعض أثار هذا التحسن في الاقتصاد. وإن مما يثلج الصدر ويبعث في النفوس التفاؤل والأمل هو شعور الانتماء للوطن، وأن المواطن هو شريك حقيقي في التنمية والاقتصاد والازدهار، فقد كانت كل خطوة تخطوها الحكومة، للمواطن فيها إطلاع ورأي ومشاركة سواء بالقبول أو الرفض حتى أن البعض لا يسعه إلا التذمر والامتعاض، ومع ذلك فقد كانت نظرة الحكومة أكبر وأشمل من ذلك، وأن كل ما قد يصدر من المواطن في ظل الوضع الراهن هو أمر متقبل ومتوقع وأن بمقدور الحكومة إحتواء أبنائها وبناتها وما يصدر عنهم من آراء. وإن مما ننتظره أيضاً كمواطنين هو تلاحم بعضنا بعضاً أفراداً ومؤسسات وشركات، وأن يكون لهذه القرارات انعكاسات إيجابية على الشركات الخاصة وموظفيها، أسوة بالقطاعات الحكومية، وبصمة وفاء للمليك والوطن، وألا تتعجل البنوك باتخاذ إجراءات قد تعكر صفو المواطنين فيما يخص إعادة هيكلة القروض، وأن تكون مشاركتها في دعم قرارات الملك بشكل إيجابي، وألا تستغل محلات التجزئة والمواد الغذائية إعادة البدلات وقرب شهر رمضان المبارك لرفع الأسعار، كما يجب على المعلمين والمعلمات أن يستشعروا المسؤولية وألا يفرطوا في الدقائق والساعات، لما تبقى من الفصل الدراسي، أداء للأمانة وشكراً لما يقدم لهم. وأخيراً يتوجب علينا ألا نستبق الأحداث قبل التثبت، فيما يخص الوزير، فما ذُكر في القرارات أن هناك لجنة وزارية ستكلف للنظر في تجاوزاته، وليس من العدل أو الإنصاف التعجل في إصدار الأحكام قبل النظر فيما تقرره اللجنة في تقريرها المرفوع لولي الأمر وما قد يصدره في شأن الوزير المُقال.