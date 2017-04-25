«بوبا» تشارك في «يوم المهنة» بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تشارك شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني الرائدة في مجال التأمين الصحي بالمملكة، في «يوم المهنة» السنوي الـــ34 الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية. وذلك من أجل إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة للالتحاق بشركة بوبا العربية في مختلف الوظائف.

وقال أحمد خان مدير عام الموارد البشرية قسم التوظيف: «إن مشاركة بوبا العربية في هذا الحدث الوطني المهم تأتي انطلاقاً من الجهود البارزة التي تبذلها الشركة لدعم توجهات الدولة الهادفة إلى توطين الوظائف، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لأبناء وبنات الوطن، مؤكداً حرص بوبا العربية الدائم على توظيف السعوديين والسعوديات، واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، مما ساهم في ارتفاع نسبة السعودة بالشركة إلى أكثر من 60% من الموظفين السعوديين الذين يعملون في أفضل بيئة عمل تشجعهم على الإبداع وزيادة الإنتاجية لتقديم أفضل وأرقى خدمات التأمين الصحي لعملائنا».

وأوضح خان، أن بوبا العربية ستقيم أثناء مشاركتها في المعرض جناحاً خاصاً للتوظيف بغرض التواصل والتفاعل المباشر مع الخريجين في الجامعة والشباب السعوديين الراغبين في الالتحاق بمختلف الأقسام في الشركة، وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٩) صفحة (١٣) بتاريخ (٢٥-٠٤-٢٠١٧)