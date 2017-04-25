خطة لتطوير كلية الصيدلة في جامعة الملك فيصل

نظمت جامعة الملك فيصل، أمس، الاجتماع الثاني للداعمين والمساهمين في الخطة الاستراتيجية لكلية الصيدلة الإكلينيكية في الجامعة.

وذكر منظم الاجتماع الدكتور علي الشمري أن الاجتماع يهدف إلى تطوير معايير الجودة في التعليم والأبحاث والتدريب وخدمة المجتمع والابتعاث، بحضور أعضاء هيئة التدريس والخريجين الممارسين، ومديري الصيدليات في مستشفيات الشرقية، وذلك بهدف طرح الإيجابيات والسلبيات والاحتياجات لرفع مستوى الجودة وتحقيق أهداف التدريب.

وأضاف أن نتائج الخطة التي وضعتها الكلية ظهر أثرها في تميز الخريجين من ناحية التوظيف في سوق العمل، وتابع «مع نهاية بناء المستشفى الجامعي ستكون الخطة الإستراتيجية في حصول الكلية على الاعتماد الميداني، الذي سيسهم في جعل الكلية وجهة أكاديمية دولية للحصول على درجة دكتور صيدلي معترف بها عالمياً عبر الاعتماد الكندي والأمريكي»، مبيناً أن الاجتماع كان لمقارنة خطة الكلية مع خطة جامعة أريزونا للتعليم والتدريب للتطوير.

وأشار الدكتور الشمري إلى أن هناك تواصل مستمر مع مديري الأقسام في المستشفيات التي يتم فيها تدريب الطلاب، لحرص الكلية على توفير بيئة تدريبية مناسبه للطلاب عبر الاتفاق معهم على أهداف التدريب بنموذج معد من قبل الكلية ويحتوي كذلك على أدوات التقييم من الناحية المهنية إكلينيكياً والمعرفة ومهارات التواصل والاحترافية في الانضباط والالتزام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٩) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٤-٢٠١٧)