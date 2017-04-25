1000 مشارك في ملتقى الجهات الخيرية 14 .. غداً

ينطلق في فندق شيراتون الدمام، صباح غدٍ، اللقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية، الذي تنظمه جمعية البر بالمنطقة الشرقية، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف.

وقال الأمين العام للجمعية، المشرف العام على اللقاء السنوي للجهات الخيرية بالمنطقة سمير العفيصان، إن اللقاء سيشهد مشاركة 60 مستشاراً و60 منسقاً للمستشارين، في عدة مجالات علمية وعملية. وأضاف أن اللقاء سيتيح لكل مشارك اختيار أربعة استشارات، ثلاثة منها مؤكدة مباشرة، وواحدة على قائمة الانتظار، ويتم جدولة اختيارات المشاركين باسم المستشار المرشح له وموعد لقائه من خلال برنامج خاص ووفقاً لآلية إلكترونية منظمة، مبيناً أن جميع الاستشارات المقدمة في اللقاء سيتم توثيقها وتسجيلها وتفريغها لنشرها بعد تجريدها من أسماء المشاركين والجهات التابعة لهم للاستفادة منها، إلى جانب خمسة مترجمين لترجمة فعاليات اللقاء بلغة الإشارة للمشاركين وعبر قنوات البث الإعلامي، إضافة إلى نشر مطبوعات برايل للمكفوفين. وذكر العفيصان أن اللقاء يضم 160 متطوعاً، منهم 12 من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً ضرورة مشاركة هذه الفئات في الفعاليات المجتمعية والحرص على وصول رسائلها لهم. من جانبه، أوضح مساعد المشرف العام على اللقاء يوسف المقرن، أن عدد المسجلين في لقاء هذا العام وصل إلى 1000 مشارك، 850 منهم من الرجال، و150 من النساء، مبيناً أن عدد الأوراق العلمية للقاء يبلغ ستة، فيما يبلغ عدد اللجان العاملة 15 لجنة فرعية، إضافة إلى اللجنة المنظمة، مشيراً إلى أن اللقاء يضم ثلاث جلسات وندوتين، وتدور حول «العلاقات العامة والإعلام في العمل الخيري»، إضافة إلى منتدى الاستشارات ومعرض اللقاء الذي يضم 23 جهة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٩) صفحة (٥) بتاريخ (٢٥-٠٤-٢٠١٧)