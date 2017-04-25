تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الطفل والعائلة الثاني في مقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام، مساء اليوم، مؤتمراً للكشف عن تفاصيل المهرجان، والذي سيقام في الخبر خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى الخامس من مايو المقبل.
وسيعلن مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام، أحمد الملا، ومدير المهرجان، جبران الجبران، خلال المؤتمر عن كافة تفاصيل المهرجان.
يذكر أن المهرجان تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام»، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.
تفاصيل مهرجان الطفل والعائلة الثاني.. اليوم
تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الطفل والعائلة الثاني في مقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام، مساء اليوم، مؤتمراً للكشف عن تفاصيل المهرجان، والذي سيقام في الخبر خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى الخامس من مايو المقبل.
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