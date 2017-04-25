قبل أمس عاش الشعب السعودي فرحة كبيرة بالقرارات الملكية الصادرة التي طالت معظم الفئات الاجتماعية إذ جمعت بين الحوافز المادية والمعنوية بين تحسين وإعادة بدلات ورواتب، وتعيين أو ترقية مستحق، إلى جانب قرار تقديم موعد الاختبارات الذي كان خوضها في رمضان هاجسا لكل أسرة، فجاء القرار وبقية القرارات لتثبت استشعار القيادة لما يعيشه المواطن في كافة جوانب حياته، كما أثبتت وصول صوت المواطن ولو عن طريق رسالة أو تغريدة عبر أي وسيلة من وسائل التواصل فهي تمثل مشاركة في تكوين الرأي العام الذي يهم قيادتنا الحكيمة.

ومن الأمور المهمة إلى جانب البشائر السابقة هو الإنصاف ومعاقبة المقصر والمتجاوز لحدود مهنيته ووطنيته لتصل رسالة بهذا القرار إلى كل مسؤول صغرت مسؤوليته ومنصبه أم كبرت أن الأولوية للنزاهة والإخلاص والوطنية وخدمة الوطن والمواطن، وأن لا مكان لمن يقدم مصالحه الشخصية أو من يسيء إلى منصبه وإلى المواطنين بسوء تصرف أو تحدث.

كل الأمور حين تسير في مسارها الصحيح تمنحنا الشعور بالسعادة والثقة فشكرا لملك الحزم لإدخاله السرور إلى كل منزل وكل قلب سعودي، ودام الفرح ملازما لوطننا ومن فيه.