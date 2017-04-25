تغاريد
تغريد العلكمي
دام فرحك.. يا وطن
قبل أمس عاش الشعب السعودي فرحة كبيرة بالقرارات الملكية الصادرة التي طالت معظم الفئات الاجتماعية إذ جمعت بين الحوافز المادية والمعنوية بين تحسين وإعادة بدلات ورواتب، وتعيين أو ترقية مستحق، إلى جانب قرار تقديم موعد الاختبارات الذي كان خوضها في رمضان هاجسا لكل أسرة، فجاء القرار وبقية القرارات لتثبت استشعار القيادة لما يعيشه المواطن في كافة جوانب حياته، كما أثبتت وصول صوت المواطن ولو عن طريق رسالة أو تغريدة عبر أي وسيلة من وسائل التواصل فهي تمثل مشاركة في تكوين الرأي العام الذي يهم قيادتنا الحكيمة.
ومن الأمور المهمة إلى جانب البشائر السابقة هو الإنصاف ومعاقبة المقصر والمتجاوز لحدود مهنيته ووطنيته لتصل رسالة بهذا القرار إلى كل مسؤول صغرت مسؤوليته ومنصبه أم كبرت أن الأولوية للنزاهة والإخلاص والوطنية وخدمة الوطن والمواطن، وأن لا مكان لمن يقدم مصالحه الشخصية أو من يسيء إلى منصبه وإلى المواطنين بسوء تصرف أو تحدث.
كل الأمور حين تسير في مسارها الصحيح تمنحنا الشعور بالسعادة والثقة فشكرا لملك الحزم لإدخاله السرور إلى كل منزل وكل قلب سعودي، ودام الفرح ملازما لوطننا ومن فيه.
بلادنا – المملكة – تمر بمرحلة يمكن القول أنها مرحلة مفصلية .
:: الرأي العام يمتلك الشئ الكثير من القوة والتأثير على صانع القرار، لكن ينبغى أن يسلك الرأي العام القنوات المشروعة لتحقيق مطالبه المحقة، فصاحب القرار الحكيم يسعى الى إسعاد شعبه، وأن تكون الدولة في طليعة الدول المتقدمة.
:: النقد الإجابي هو مطلب لتصحيح البوصلة أحيانا، ولتحسين الوضع أحيانا أخرى، لكن نؤكد أيضا أنه ينبغى تحقيق هذا الهدف وفقا للضوابط العقلية والمنطقية.
:: هل بلادنا – المملكة – ستتخط المرحلة الصعبة الناتجة عن الوضع الإقتصادي..!!… فالدول كما هو معروف تمر بدورات إقتصادية، ويمكن للمملكة أن تواصل النجاح – إن شاء الله – بعد إزالة بعض العقبات الطارئة.
:: مقال جميل، وتوقيت رائع ..!!..