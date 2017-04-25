نظم مركز حي الحزام الذهبي بالخبر، دورة بعنوان «الأنامل الذكية لصيانة الهواتف الذكية». وقدم الدورة التي امتدت 6 أيام وبمعدل 3 ساعات يومياً، المدرب عثمان البجادي، بمشاركة 11 مستفيدا من فئة الشباب، واشتملت على عدة محاور مثل صيانة الشاشات ومشكلات السوفت وير الشائعة والتسعير وطريق التسويق المثلى لأعمال الصيانة. يذكر أن الدورة تأتي ضمن برامج المركز التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع بما يتسق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك دعم سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة، لا سيما بعد قرار سعودة سوق الهواتف الذكية الذي حفز الشباب لاستغلال مواهبهم وقدراتهم في إثراء هذا المجال.
برنامج لصيانة الهواتف الذكية في الخبر
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٩) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٤-٢٠١٧)
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