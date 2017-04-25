أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أنه سوف يسعى إلى إكمال مسيرة التنمية والتطور بالمنطقة والعمل على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله، التي لم تألُ جهداً في خدمة المواطن في كافة مناحي الحياة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعينه على حمل الأمانة.
وأضاف أن الباحة تستحق منا العمل الدؤوب للوصول لما يتطلع إليه أهلها باعتبارها من أهم مناطق الجذب السياحي وذات طبيعة وغطاء نباتي مميز تحتاج إلى عدد من المشاريع السياحية.
وقال سمو أمير الباحة إنه سوف يكون بين أهله بالباحة وسيسعد بلقائهم والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم لمنطقتهم تنموياً واقتصادياً.
ووجه أمير الباحة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة لمن يرغب بالتهنئة؛ أن تحول قيمة الإعلانات الترحيبية والاحتفال إلى الجمعيات الخيرية مع موافاة مكتبه بالإمارة بذلك، شاكراً للجميع مشاعرهم النبيلة وتهنئتهم المقدرة، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع، ومبتهلاً لله بأن يوفقه في خدمة المنطقة وأهلها الأعزاء.
أمير الباحة: أسعى إلى إكمال مسيرة التنمية والتطور في المنطقة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أنه سوف يسعى إلى إكمال مسيرة التنمية والتطور بالمنطقة والعمل على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله، التي لم تألُ جهداً في خدمة المواطن في كافة مناحي الحياة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعينه على حمل الأمانة.
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