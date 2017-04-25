«مركز الملك سلمان» يدعم مأرب والغيل بالتمور والملابس

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداتٍ، تشمل التمور والملابس الجاهزة، على سكان مدينتي مأرب (شرق) والغيل (شمال) اليمنيتين، عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ومأرب مركز محافظة تحمل الاسم نفسه، فيما تقع الغيل في محافظة الجوف. وترتبط هذه التوزيعات بخطة لتوزيع 865 طناً من التمور و7 أطنان من الملابس على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات مأرب والجوف وشبوة ومنطقة نهم، فضلاً عن عدن ولحج والساحل اليمني الغربي. بالتوازي؛ تكفّل مركز الملك سلمان بنقل 48 يمنياً من تعز يعانون من إصاباتٍ في العيون إلى مستشفيات عدن، ليتلقوا العلاج على نفقته. وإجمالاً؛ نفذ المركز 124 مشروعاً متنوعاً عبر 81 شريكاً، لكافة المحافظات اليمنية. إلى ذلك؛ بحث المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله الربيعة، برامج التعاون المشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مطلِعاً وفداً منها على برامج المركز في 37 دولة. والتقى الربيعة، أمس في جنيف، وفد الوكالة برئاسة المستشار، توماس ستال، على هامش اجتماعٍ رفيع المستوى للمانحين يخص اليمن. وبحث الربيعة، في السياق نفسه، البرامج المشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لدى لقائه رئيسها، بيتر ماورير. وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه إدخال مساعدات إلى اليمن، مثل ارتكاب الميليشيات الحوثية انتهاكات وأعمال سلب ونهب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٩) صفحة (١) بتاريخ (٢٥-٠٤-٢٠١٧)