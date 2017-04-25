يطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد ناصر آل سعود المؤتمر الدولي للتدريب الإستراتيجي الأول

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٩) صفحة (١١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-٢٥)

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