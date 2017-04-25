الشرق تتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

طباعة التعليقات

16

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٩) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٠١٧-٠٤-٢٥)

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك