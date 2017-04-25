أتربة وأمطار على عدة مناطق بالمملكة

يتوقع لطقس المملكة اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كم على مناطق الحدود الشمالية، حائل، الجوف، الشرقية، الرياض تمتد إلى المدينة المنورة وتبوك.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق حائل والقصيم والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.