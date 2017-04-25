“العمل”: 7825 مستفيداً من خدمات 38 مركزاً للتأهيل

كشف وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل الشامل وصل إلى 7825 شخصاً.

وقال الوكيل الصبحي، إن الوزارة تقدم خدماتها من خلال 38 مركزاً منتشراً في جميع مناطق المملكة، حيث تقدم هذه المراكز خدمات الإيواء والإعاشة والعلاج والتأهيل، وكل ما يمكن تقديمه من برامج متعددة، وأجهزة طبية، ودعم مادي للأشخاص ذوي الإعاقة تنفق عليها الدولة بسخاء لخدمتهم.

وأوضح وكيل الرعاية والأسرة، أن مراكز التأهيل الشامل التابعة للوزارة تقدم خدمة الإيواء الدائم والكامل للحالات المتوسطة وشديدة الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقة تتمثل في الخدمات الطبية الشاملة من رعاية صحية وعلاجية ووقائية، وتوفير العلاج الطبيعي المتكامل، والتعاون مع المستشفيات المتخصصة في إجراء الفحوص الدقيقة، وإجراء العمليات المطلوبة، والرعاية الاجتماعية، والإعاشة، والبرامج والأنشطة الترفيهية داخل وخارج المركز، وتوفير الكسوة، والعناية الشخصية، وذلك سعياً لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.

ولفت الدكتور نايف الصبحي إلى أنه يتم تأهيل الحالات، من خلال تدريبهم على المهارات الحياتية الرئيسية اليومية، حسب ظروف وإمكانات كل حالة من خلال برامج العلاج بالعمل والعلاج الوظيفي، وإكسابهم المهارات المختلفة، وجميع ما يحتاجه الشخص ذو الإعاقة من خدمات وعناية خاصة.