215 مخالفة في المرافق التجارية بالطائف

نفّذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، حملة تفتيش ميدانية على المطاعم والمطابخ والمخابز وصوالين الحلاقة والنشاطات المتعلقة بالصحة العامة بمنطقتي الشفا والهدا دعماً للبلديات الفرعية واستعداداً للموسم السياحي.

وشملت الحملة في مرحلتها الأولي 55 محلاً بالشفا والهدا وجرى ضبط 215 مخالفة تتعلق بالصحة العامة منها ( سوء النظافة العامة وأماكن التحضير، وعدم التقيد بالزي الموحد، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، وانتهاء الكروت الصحية للعاملين، ووجود أطعمة معدة من اليوم السابق، وسوء أماكن التخزين، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية) وعدداً من المخالفات الأخرى.

وأوضحت إدارة صحة البيئة أن برنامج دعم البلديات الفرعية يأتي بهدف تعزيز الرقابة الميدانية على النشاطات المتعلقة بصحة المستهلك، ويستمر البرنامج طول الفترة القادمة استعداداً لشهر رمضان وعيد الفطر وإجازة نهاية العام الدراسي وحتى عيد الأضحى المبارك.

وأعدت الإدارة برنامجًا خاصًا للرقابة، يشمل المتابعة المستمرة على مدار الأسبوع والتوعية بالمخالفات وضبط التجاوزات ومعالجتها بشكل سريع، وتطبق الإدارة العامة لصحة البيئة الغرامات الجزائية الرادعة على المستهترين بصحة المستهلك لمنعهم من تكرار المخالفات مع توعيتهم بأضرار هذه التجاوزات على المستهلك.