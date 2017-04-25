12 عملية مداهمة في برشلونة لمكافحة الإرهابيين

أعلنت الشرطة الثلاثاء انها تنفذ عملية مكافحة للارهاب على نطاق واسع تتضمن عمليات توقيف ومداهمة على مشارف برشلونة في شمال شرق اسبانيا.

وتشارك في العملية الشرطة الكاتالونية والشرطة والوطنية الاسبانية والشرطة الفدرالية البلجيكية.

وصرحت الشرطة الكاتالونية في بيان ان المحققين كشفوا بالتعاون مع القضاء البلجيكي “ادلة” يمكن ان تثبت انتماء “موقوفين الى منظمات ارهابية”.

وأوضحت الشرطة ان السلطات كانت تجري نحو 12 عملية مداهمة في برشلونة، واوسبيتاليت دي لوبريغات، وسانتا كولومبا غرامنيت، وريبوليت، وكورنييا دي لوبريغات، وماسكويفا، وكلها واقعة ضمن منطقة برشلونة.

وتابعت الشرطة الكاتالونية ان العملية التي لا تزال جارية هي نتيجة تحديد “مجموعة جهادية مرتبطة بالارهاب”. ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد عدد الموقوفين.

وتابع البيان ان “حجم العملية ارغم اجهزة مكافحة الارهاب على اطلاع المركز الوطني للاستخبارات على التطورات”.

وتتم العملية باشراف قاضي تحقيق من المحكمة العليا ومقرها مدريد وهي تتولى القضايا المعقدة لا سيما الارهاب.