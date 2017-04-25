غارات النظام السوري تقتل 12 شخصاً بإدلب

قتل 12 شخصًا على الأقل جراء غارات لقوات النظام السوري استهدفت مناطق في شمال غرب سوريا، وأدت إلى خروج مستشفى ميداني عن الخدمة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “استهدفت غارات يرجح أنها لقوات النظام السوري صباح الثلاثاء قرية الدويلة في ريف إدلب الشمالي الغربي، وتسببت بمقتل 12 شخصاً بينهم خمسة مدنيين على الأقل”.

وأضاف “بعد نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى ميداني في بلدة كفر تخاريم المجاورة، استهدفت غارات محيط المستشفى، ما أدى الى خروجه عن الخدمة بعد تضرر المبنى والمعدات”.