القوات العراقية تستعيد حياً كبيراً غرب الموصل

حققت القوات العراقية الثلاثاء تقدما واستعادت واحدا من اكبر احياء الجانب الغربي من مدينة الموصل، شمال العراق، في اطار معركة استعادة المدينة التي انطلقت منذ أكثر من ستة أشهر، من سيطرة تنظيم داعش، حسبما أكد مصدر أمني بارز.

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير، عملية لاستعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل، ثاني مدن واخر اكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

ونقل بيان عن الفريق عبد الوهاب الساعدي أحد قادة قوات مكافحة الارهاب في الموصل اليوم الثلاثاء بانه “صباح هذا اليوم استطاع ابطال جهاز مكافحة الارهاب ، الرتل الغربي، تطهير حي التنك بالكامل وهو من اكبر الاحياء في الساحل الغربي (غربي الموصل) وكان يعتبر معقلا رئيسيا للمجاميع الارهابية “.

واكد الساعدي “الان، حي التنك بالكامل تحت سيطرة جهاز مكافحة الارهاب “.

ويعد التنك احد الاحياء الكبيرة في الجانب الغربي من الموصل.