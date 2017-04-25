“بلدية الخفجي” تصادر وتتلف 180 كيلو جرام من اللحوم والأسماك الفاسدة

نفذت بلدية محافظة الخفجي مؤخراً جولة رقابية على سوق الخضار واللحوم والأسماك، يأتي ذلك ضمن حملات البلدية والتي تتركز على محلات بيع الأسماك واللحوم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن الحملة نتج عنها العديد من المخالفات ومصادرة اسماك تالفة بوزن ( ١٣٠) كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الادمي إضافة الى مصادرة أدوات تقطيع وسكاكين وأواني تالفة بعدد ( ٣٨) قطعة تالفة، كما تم إغلاق محل أسماك و تحرير عددا من اشعارات المخالفات.

وأضاف أن البلدية قامت أيضا بجولة على المحلات الغذائية وتم حصر الملاحظات والمخالفات الصحية منها مصادرة لحوم وأسماك مجمدة تالفة بوزن ٥٠ كيلوجرام، وذلك لتدني مستوى النظافة ومخالفة أنظمة صحة البيئة وسوء الحفظ والتخزين.

وأكد أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وللحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان صحة ما يقدم للمستهلك من لحوم وأسماك وغيرها .

ودعا لجميع المواطنين بالتعاون مع البلدية والاقسام المختصة حيال التواصل مع خدمة البلاغات (٩٤٠) عن أي مخالفات لأنظمة البلدية التي تمس الصحة العامة والأغذية والتي تخضع تحت رقابة وإشراف البلدية.