فراس عالم
ومن الطب ما قتل!
جامعة عبدالرحمن بن فيصل تزف 4820 خريجة إلى سوق العمل
الغامدي: «مقلع طمية» سينقل الطائف إلى خارطة السياحة…
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العصفوره الزّرقا بلشه ،، ما لحق يقول يا راشد الرّجال .
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صحيفة الشرق - العدد 1970 - نسخة الدمام
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العصفوره الزّرقا بلشه ،، ما لحق يقول يا راشد الرّجال .