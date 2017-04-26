استضافت مدارس الابتكار العالمية في الدمام على مدى ثلاثة أيام، مسابقات «مواهب واعدة»، التي تنافست فيها المدارس العالمية بالمنطقة الشرقية، تحت إشراف وزارة التعليم «الأهلي والأجنبي»، برعاية من شركات داعمة.واشتملت المسابقات التي شارك فيها طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مواد اللغة الإنجليزية والعربية والفنية والرياضية والعلوم والرياضيات، وتحديداً: التهجئة والخطابة وإلقاء الشعر والرسم والرياضة والقدرات الذهنية والمهارية والمنطقية.
«مواهب واعدة» في مدارس الابتكار العالمية
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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حقا نفخر بالانجازات والتطورات اللي حدثت وتحدث بمدارسنا مدارس الابتكار العالمية ، كل عام وانا ارى افضل وافضل وينعكس ذلك في مستوى ابني الاكاديمي ، نسال الله ان يوفق كل من يقف خلف كواليس هذه الانجازات.. وان يوفق جميع الطلاب والطالبات ليصبحو اعضاء نافعين لوطنهم ودينهم