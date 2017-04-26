«مواهب واعدة» في مدارس الابتكار العالمية

الدمام ـ الشرق

استضافت مدارس الابتكار العالمية في الدمام على مدى ثلاثة أيام، مسابقات «مواهب واعدة»، التي تنافست فيها المدارس العالمية بالمنطقة الشرقية، تحت إشراف وزارة التعليم «الأهلي والأجنبي»، برعاية من شركات داعمة.واشتملت المسابقات التي شارك فيها طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مواد اللغة الإنجليزية والعربية والفنية والرياضية والعلوم والرياضيات، وتحديداً: التهجئة والخطابة وإلقاء الشعر والرسم والرياضة والقدرات الذهنية والمهارية والمنطقية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)