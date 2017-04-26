خالد الوحيمد
كيف تكون مبدعاً
تستكين الأمور لحظة الوداع وتغيب لحظة الغروب، لأن الحياة لا ترنو إلا لهذه الهمسات أو هذه التشنجات العصيبة، فالحياة كمثل إشراقة الشمس وغروبها. فكل يوم نستقبل الشمس بظاهرة جديدة وتغرب عنا بظاهرة مختلفة، فهي تعطينا أملاً ولكن له بداية وله نهاية.
كذلك الإنسان له بداية وله نهاية والاستثمار يكون على شكل منوال وسطي فإن لم نستثمر العلم والعمل؛ فسنكبر على نهاية عمرنا آلاف التكبيرات من السخط والملامة المستنفذة من كل شيء. أو كما قال الإمام الشافعي:
من فاتهُ التعليم وقت شبابهِ
فكبر عليه أربعاً لوفاتهِ.
فالشمس أعطت أملاً لنا في حال وجودها وهي تستهلك قوتها لك وأنت إما عامل أو متكاسل متجاهل لا تقدر قدرها وصمتها لك يعبر عن إحساسها إليك.
الإنسان لا يغير طبعه إلا في حالة الوقوع بمصائب حينها يدرك خطأه السابق وما ترمقه عينه من أحداث هي رسائل على شكل جداول حياتيه تعبر عن صيرورة قديمة يتذكر كيف كان وكيف الآن.
لكن بعض البشر يستمر على نفس منهجه وخطئه لا يغير عقليته، يظن الاستمرار على نفس الموال أنه سيصل إلى نتيجة ختامية سعيدة. ربما هذا الأسلوب ينجح مع البعض ولكن الأكثرية لا. كمثال بسيط تاجر يبيع بضاعة من الأقمشة ولكن لا زبائن لديه؛ وهو مصر على نفس الصنف يذهب عام بل أعوام ولا يجني الربح، فجأة فكر بتغيير الأسلوب لا المشروع؛ كأن يختار مكاناً مناسباً أو أقمشة حديثة فهذا التاجر نشير إليه من البعض الذين ينجحون، فلو غير مشروعه لربما خابت حياته.
تغيير الأسلوب هو من أنجح الأمور أما التخبط بلا تخطيط فسيكون مفلساً. قد يغير هذا التاجر مشروعه من بيع الأقمشة إلى التجارة بالعقارات وقد ينجح وقد يفشل ولكن يكمن الأمر بالحدس والطاقة الكامنة في نفس التاجر.
هناك عقل باطن ويطلق عليه (اللاشعور)، وهناك نفس كامنة ولها حدسها. وإني أرجح العمل بكليهما. وهي صالحة لكل إنسان ولا تقتصر على أحد بل صالحة لكل إنسان يتسرب التفكير إليه وتتعبه الهواجس بالوصول إلى المستحيل ذلك هو الفوز العظيم.
ونحن معشر الكتاب لا نكتب إلا بهذه الحالتين المذكورتين أنفاً فنحن نقرأ الكتب ونختزنها بعقلنا الباطن وبعد فترة تتهيأ للنضوج وتخرج إلى الورق (شاشة الحاسب الآلي) على هيئة مقال. ولكن السؤال المهم ما هي الدوافع الكتابية فالجواب هو قوة النفس الكامنة التي شاءت أن تدفع ذلك المخزون الإبداعي بذاكرة العقل الباطن.
قوة النفس: قوة لا يستهان بها فهي تدفع المياه الراكدة في عقلك المغمور إلى مياه متحركة من الأفكار العميقة. لو كل إنسان استثمر تلك الطاقة لأنتج المادة الفكرية الإبداعية حينها تبدأ رحلته بالنجاح تلو النجاح.
( هذه المقاله تفاعلا مع مقالة الكاتب أحمد التي بعنوان ( قرية رغبه…. “حريملاء” )
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مقال اليوم للكاتب أحمد الحربي (من حروب جزر القمر )….لاادري ؟!….لماذا ذكرتني هذه الروايه التي بعنوان (قرية رغبه – حريملاء ) لاشعوريا برواية (ايام الماعز ) التي ألفها شخص استفاد من العمل والتحولات الماليه من بلادنا وكان جزاءنا كجزء سنمار ؟!!…..
أما هذه الروايه التي أهداهاالكاتب احمد لقراء صحيفة الشرق الغراء وكتب ملخصا لها
واختار لقطات معينه محدده من هذه الروايه؟!!….وذكر أن اسم المؤلفه أسماء عواد ؟!..
بحثت من هي اسماء عواد وهل هي كانت مدرسه في مدارس بنات هذه القريه مثلها مثل الراعي الهندي مؤلف (أيام الماعز )أم من هي ؟!!… وهل تستحق أن يفرد لها الكاتب أحمد مقالا مخصصا لها في صحيفة مرموقه مثل صحيفة الشرق؟!…. وهل هناك دروس أو أهداف ينبغي تحليلها ومعرفتها ؟!!….بصراحه لم أجد معلومات عنها إلا أن لها رواية أخرى بعنوان
(صباح يأتي لك )….ودعايه لهذه الروايتين من مكتبة أمازون ؟!!…..
وكذلك وجدت تعريف من هي اسماء عواد ؟…وذلك من خلال لقاء معها مع إحدى الفضاءيات العربيه ووجدت اللقاء مسجل عن طريق اليوتيوب …..
المهم أن أسماء عواد في المقابله التي اجرتها معها الفضائيه قالت مانصه ” أن الحكي من الفنون التي أوشكت على الانقراض وظهر أنها…
يتبع2…..
المهم أن أسماء عواد في المقابله التي اجرتها معها الفضائيه قالت مانصه ” أن الحكي من الفنون التي أوشكت على الانقراض وظهر أنها مصر يه ومغرمة بالحكايات التي جمعتها من جدتها ومن
والدتها ؟! ….. وإنها مجرد حكواتيه؟!…..
لكن لم أجد معلومات دقيقه عنها وكيف استوحت قصتها ولماذا اختارت هذه القرية الصغيره …. لأني صراحة لم اقرء القصه…. لذا فإني لن استطيع أن أعلق أكثر من ذلك حتى اقرء القصه
لفهم ماذا تقصد الحكواتيه المصريه باختيارها لهذه القريه التي كان فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضيا قبل القيام بدعوته الإصلاحيه؟!… وقد أصبحت الآن مدينة صغيره على طريق الرياض القصيم المدينه….
أما سبب اختيار الكاتب لهذه الروايه كمقال له؟!…فإنه لن يستطيع الإجابة على ذلك إلا الكاتب نفسه ….وتحياتي للجميع ….
أبو عبدالله الاصلي ….