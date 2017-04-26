ناصر الهزاني
هل تغير موقف ترامب من الأزمة السورية؟
الاتجاه الثاني للرسالة الدولية موجه لنظام كوريا الشمالية بطريقة غير مباشرة كإنذار أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة إذا لزم الأمر لحماية مصالحها وأمنها وحلفائها حتى ولو كان ذلك دون الرجوع للأمم المتحدة ودون غطاء قانوني دولي …
لم تمر 3 أيام على قصف النظام السوري المجرم مدينة خان شيخون بالأسلحة الكيماوية حتى اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بتوجيه ضربة جوية وقصف صاروخي محدود لقاعدة الشعيرات الجوية، قرب حمص، التي يرى الأمريكيون: أن من أرضها انطلقت طائرات النظام السوري بالهجوم الكيماوي على خان شيخون.
هذه الضربة التي تجنبتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما طيلة السنوات الـ 6 الماضية من عمر الأزمة السورية لن تستفز دمشق فحسب بل ربما ستستفز موسكو وطهران أيضاً وإن كان بشكل غير ظاهر للعالم على الرغم من أن الأمريكان أبلغوا الروس بالضربة.
تركت الضربة الأمريكية الأخيرة أصداء إيجابية في معنويات الثوار السوريين وكذلك على بعض الدول العربية المناهضة لإيران وللنظام السوري. لكن السؤال المهم والجوهري في هذه المرحلة هل تغير موقف ترامب من الأزمة السورية؟ وهل تعني توجيه هذه الضربة مقدمة حقيقية للإطاحة بنظام المجرم بشار الأسد؟
لا يمكن اعتبار الضربة الأخيرة تمثل تغيراً جوهرياً ودراماتيكياً من الأزمة السورية أو بشكل دقيق ليس بعد. إذ من المبكر الحكم على تغير الموقف من مجرد ضربة وحيدة لا سيما إذا رأينا أن الأمريكان لم يكونوا متحمسين لدور نشط في تقرير مستقبل سوريا خلال اجتماعات أيام الجولة الخامسة والطويلة لمباحثات جنيف حول سوريا.
لكن في الوقت ذاته لا يعني هذا استبعاد أن تكون تلك الضربة مقدمة لتغير ما في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة السورية لا سيما أن الرئيس ترامب قال في اليوم السابق لتوجيه الضربة إن موقفه من الأسد قد تغير. كما نلحظ هذا مع التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي تيلرسون التي قال فيها لا مستقبل للأسد في سوريا لكن طريقة رحيله غير معروفة وأكمل من الواضح أن حكم عائلة الأسد يقترب من النهاية.
لم يكتف تيلرسون بتلك التصريحات بل قال إن تحالفات روسيا مع الأسد وإيران وحزب الله لا تخدم مصلحتها ونأمل أن تعي روسيا أنها تحالفت مع شريك لا يمكن التعويل عليه وأنه يجب عليها أن تتحالف مع الولايات المتحدة وشركائها.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي على تصريحات تيلرسون قائلاً بأن مجموعة الـ 7 ترفض أي دور للأسد في مستقبل سوريا. وعلى روسيا أن تتحمل مسؤوليتها في سوريا.
هذه التصريحات الأخيرة تشير بتغير في الموقف لكن لا يمكن البناء عليه ما لم يتم إجراءات وخطوات عملية وواضحة على الأرض تغير المعادلة وتزيح نظام الأسد.
والسؤال الأهم لماذا اختار نظام الأسد بلدة صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة وهي مقارنة بغيرها تعد بعيدة عن جبهات القتال.
لو رجعنا للسنوات الماضية منذ انطلاق الثورة السورية نجد أن النظام الطائفي في سوريا اتخذ استراتيجية تقوم على التهجير وهي سياسة اتخذها لتهجير أكبر عدد ممكن من السوريين السُّنة ولم يكن تركيزه منصباً فقط على المناطق التي تشكل له تهديداً استراتيجياً مباشراً ولكن على أي منطقة يصل لها جيشه، وتتضح سياسة التهجير التي اتخذها النظام السوري إذا رأينا كيف عمل على تهجير أهالي أحياء حلب ذات الأغلبية السنية ويعمل حالياً على تهجير العدد الأكبر من أحياء مدينة حمص.
إن قصف مدينة صغيرة بحجم خان شيخون سيبعث برسالة تخويف إلى سنة إدلب تشجعهم على الرحيل والهجرة خصوصاً بعدما أصبحت إدلب منطقة لجوء لأعداد من السوريين الفارين من قصف النظام الطائفي حيث أجبروا على الرحيل وترك منازلهم في حلب وحمص وريف دمشق.
إن بلدة خان شيخون الصغيرة هي آخر البلدات التابعة لمحافظة إدلب على الطريق الذي يوصل إلى حماة التي شهد فيها النظام السوري والميليشيات الشيعية المساندة له خسائر فادحة من قبل الثوار حيث دارت معارك قوية في الأسابيع الماضية.
وبالتالي فإن النظام السوري ومن خلال قصفه الأخير على بلدة خان شيخون واستعمال السلاح الكيماوي يسعى بشكل سريع لتهجير أهلها السنة لأنه ربما يرى أنها نقطة الانطلاق الرئيسية للثوار الذين يقاتلون في ريف حماة.
حاول الرئيس ترامب من خلال هذه الضربة المحدودة لقاعدة الشعيرات أن يبعث برسائل داخلية ودولية، داخلياً فإن إدارة الرئيس مازالت صورتها لدى الرأي العام الأمريكي غير جيدة لاسيما أن قضية العلاقة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا لاتزال أصداؤها تلاحقه وإدارته حيث أظهرت آخر استطلاعات الرأي انخفاض وتدني نسب شعبية للرئيس في بداية ولايته، لذلك كان لابد من اتخاذ خطوة تعد مفاجئة على مستوى السياسة الخارجية لتحسين صورة ساكن البيت الأبيض وبالتالي تعد بمنزلة رد على الشائعات التي تلاحق حملته وعلاقته بروسيا وستجعله أمام الأمريكيين بالحريص على الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية.
أما الرسالة الدولية التي يود ترامب إيصالها فهي تتخذ عدة اتجاهات الأول للنظام السوري وحلفائه الاستراتيجيين وهما إيران وروسيا وكأنه يقول إن أمريكا لن تخرج من الأزمة السورية وتترك المجال مفتوحاً أمامهم لوحدهم وأن ما وقع من تهاون من قبل الإدارة الأمريكية السابقة التي سمحت بالتوسع الروسي والإيراني على حساب المصالح الأمريكية لابد أن يتوقف.
الاتجاه الثاني للرسالة الدولية موجه لنظام كوريا الشمالية بطريقة غير مباشرة كإنذار أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة إذا لزم الأمر لحماية مصالحها وأمنها وحلفائها حتى ولو كان ذلك دون الرجوع للأمم المتحدة ودون غطاء قانوني دولي.
ولكن لماذا روسيا مصره على حماية الاسد ؟!!……
انا قد أتفهم إصرار روسيا على البقاء في سوريا للحفاظ على نصيبها في الثروةالمستباحه لسوريا من مخزون الغاز في المتوسط ….واتفهم تمسكها بالنظام السوري معتقدة انه الو سيلة الوحيده التي تعطيها الشرعيه للبقاء في سوريا …
ولكن لااتفهم القتل المستمر للشعب السوري من روسيا ومن النظام السوري ؟!…
ولذا ا قول رأيي للروس من واقع تقديري لهم كدولة عظمى ومن الدول التي يجب
أن تحمي الأمن والسلام في العالم ….وأطلب منهم وقف المجازر فورا لأنكم
ستخسرون رصيدا كبيرا من مكانة روسيا كدولة عظمى في العالم ….
وأنا عندما أقول -أتفهم- أقصد من وجهة النظر الممارسه من قبل الدول العظمى
حيث يرون ذلك حق مقابل خدمات يقدمونها للدول الصغرى كالحمايه من الدول الاخرى؟!!!!ولكني اقول للمسؤولين الروس الذين نعتبرهم من أصدقائنا المميزين
أن اعتمادها على اقليه طائفيه حكمت بالقوه البلاد وبدعم من إيران الطائفيه والمليشيات التي مصممه على أساس إرهابي وطائفي …
والتاريخ يعطينا درسا لااعتقد انه يغيب عن صانعي السياسه في روسيا ؟!!!…
ولكن مازالت ارى روسيا تعتمد على دعم إيران التي لم يدلنا التاريخ انها بهذا
الفكر الصفوي إستطاعت حكما مستقرا في العالم ولا تجيد إلا التخريب منذ
البويهيين حتى الآن ؟!!……أما تركيا السنيه فانها حكمت العالم الإسلامي
لمدة 600 عام ؟!!!…
يتبع2…….
ودول الآستانات في آسيا الوسطى كلها كانت دول سنيه ولن تجد منهم إرهابي إلا لأنه تأثر
بالفكر الصفوي أو إكتوى به ….
نتمنى من روسيا العظمى أن تجعل شرعية بقائها في سوريا مكتسبة من دعمها لاغلبية السوريين السني المذهب الذين هجرتهم وقتلتهم الإقليه العلويه بدعم إيران وحزب الله ومليشياتها ؟!!… ونتمنى الايكتب التاريخ انه تم ذلك برعاية روسيا ؟!!!!….والله المستعان
أبو عبدالله الاصلي …
وكأن الإطلاع على الواقع السوري محدود ومقيد بفهم طائفي وحسب .علماُ أن الحرب اتخذت شكلاُ طائفيا في بعض مناحيها . غيرأنها في حقيقتها حرب ضد كل الشعب السوري بكل أطيافه . تشنها ميلشيات الحقد الشعبي والعبثي البعثي والوحشي الطائفي . فالتهجير في المناطق الكوردية شمال سوريا يتم بلا هوادة . بدون قصف براميلي . بل بتصيد الناشطين والمعارضين قتلا وسجنا وتغييبا وخطفا . مع التفجيرات المخصصة لأحياء معينة بين الفينة والأخرى عن طريق السيارات المفخخة . او الرجم بمدفعيات السلطة لأحياء آمنة وقتل المدنيين من نساء وشباب واطفال في عقر دارهم الآمنة . هذه المناطق تحولت اليوم الى مأوى للمهاجرين من جميع المدن السورية الهاربين من اتون الحرب . ومن غرباء يعتقد أنهم ايرانيين بأسماء سورية . ولا يزيد عدد المتبقين من سكانها الأصليين عن 20% .