جامعة عبدالرحمن بن فيصل تزف 4820 خريجة إلى سوق العمل

نظمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أمس الأول، حفلاً لتخريج الدفعة 38 والبالغ عددها 1297 خريجة، وكذلك حفل تخريج طالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والبالغ عددهن 284 طالبة من أقسام «الإدارة المالية، والمحاسبة، والتسويق»، إضافة إلى تخريج 288 طالبة من قسمي «إدارة الأعمال، ونظم معلومات»، بحضور عميدات ووكيلات العمادات والكليات.

وأكدت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة دلال التميمي، حرص الجامعة على تبني مبدأ الاستثمار في الموارد البشرية الذي هو أساس تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت: «في هذا العام نخرج الدفعة الأولى من كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة الإكلينيكية، وكل هذا لم يكنْ إلا بالرؤيةِ الواضحةِ والشاملةِ والدعم اللامحدود من حكومتِنا الرشيدة في ظلِ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».

وأوصت التميمي الخريجات بتقوى اللهِ تعالى، والإخلاص لكل ما تعلمنه، وقالت: «كُنَّ بعلمكن عزيزات شامخات وابتعدن عن أنواعِ التعصب سوى للإنسانية والفضيلة، وعليكن بإعمالِ عقولكن لتكنَّ قائدات الرأي وسيدات الفكرِ، فلا تأخذن العلمَ إلا مع دليلهِ ولتكن كلُ واحدة منكن مبدعةً في قضايا الفكر والثقافة، فأنتن الفرحة الكبرى والأملُ المنشود وعدةُ الأهلِ والوطن».

يذكر أن الجامعة تحتفل اليوم، بخريجات كلية إدارة الأعمال وعددهن 150 طالبة، وكلية التصاميم البالغ عددهن 44 طالبة، وكلية الهندسة 34 طالبة، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 92 طالبة، فيما سيكون ختام الاحتفالات، غداً، حيث تحتفل كلية الطب بتخرج 124 طالبة، وكلية طب الأسنان بـ26 طالبة، وكلية التمريض بـ92 طالبة، وكلية الصيدلة الإكلينيكية بـ27 طالبة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية بـ87 طالبة، وكلية الصحة العامة بــ19 طالبة، إضافة إلى خريجات الدراسات العليا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)