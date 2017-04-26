محافظ الأحساء: الأعمال التطوعية تُنمِّي الشعور بالولاء

أشاد محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، بجهود فريق صناع التطوعي في المعهد الثانوي الصناعي الأول في المحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان المحافظة، ظهر أمس، مدير الإدارة العامة للتدريب الصناعي بالمنطقة الشرقية محمد السلوم، ونائبه بدر الشعيبي، ومدير المعهد الصناعي الأول بالمحافظة رائد النعيم.

وتم خلال الاستقبال تقديم عرض عن فريق صناع التطوعي في المعهد الثانوي الصناعي الأول بالمحافظة والبالغ عددهم 45 طالباً، وهو معتمد من المؤسسة العامة للتدريب الصناعي على أنه فريق صناعي بالتعاون مع أمانة الأحساء.

وبدأ الفريق أعماله منذ سنة ونصف السنة، إلى جانب عرض عن بعض الإنجازات والأعمال التي قام بها الفريق خلال الفترة السابقة، وبعض الأعمال المخطط لها في الفترة المقبلة مع الأمانة وبعض الدوائر الحكومية والمساجد والأماكن الأثرية.

وقال الأمير بدر بن محمد لأعضاء الفريق التطوعي: “إن الأحساء تفتخر بكم، والأعمال التطوعية المتنوعة تنمي الشعور بالولاء والراحة النفسية، وسيكون لكم دور كبير في صيانة المرافق وتشجيع بقية زملائكم الطلاب في المستقبل”.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)