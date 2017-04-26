6 محاور لتطوير العمل المجتمعي في «الشرقية»

كشف رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروضة محمد الخميس، عن ملامح الخارطة الاستراتيجية للجنة، التي ترتكز على ست دعائم أساسية تتمثل في مفهوم التنمية للجميع ومد الجسور والتطور والتعلم والشفافية والوضوح وشركاء النجاح، مبيناً أن من مقاصد هذه الخارطة؛ تحريك دافع حب الناس للعمل المجتمعي وتعزيز ثقتهم تجاه هذه المقاصد السامية.

وقال خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة اللجنة، مساء أمس الأول، إن رسالة اللجنة تركز منــذ تأسيسها على الارتقاء بالمواطن وبيئتــه مــن خــلال تفعيــل دوره فــي المجتمــع بمنظور شــامل وأســلوب إبداعــي وفــق أفضــل الممارسات المؤسسية، مشيراً إلى محتوى البرامج المنفذة، وكيفية تطويرها في ظل تغيرات طرأت على نوعية مشكلات المجتمع، منها المشكلات الفكرية التي باتت تشكل اليوم هاجساً كبيراً إلى جانب التفكك الاجتماعي.

وأضاف الخميس أن اللجنة ركزت على مشكلة التفكك الاجتماعي ومحاربة الأفكار الهدامة من خلال إصلاح الفكر، ومن ذلك ما تم إطلاقه مؤخراً من حملة هدفـت إلى الوصـول لكل بيـت وفـرد بعنوان «حنا أهل»، وحققت نتائــج إيجابيــة فــي ســبيل تعزيز قيــم المواطنة وبناء جسور التواصل.

وذكر أن اللجنة نفذت في عام 2016، 38385 ساعة تدريبية، واستفاد من برامجها قرابة 32241 مستفيداً.

وناقش المجلس خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للعام 2017م، وتكوين لجان تخصصية من أعضاء المجلس، وعرض آخر المستجدات لتشغيل المرافق الرياضية، وعرض نتائج الدراسة المالية، وميزانية عام 2016م، وموازنة عام 2017م.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)