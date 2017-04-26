ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ناصر بن سلطان وعبدالله الدوسري

أدى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، صلاة الميت على الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وعبدالله بن مترك الدوسري، عقب صلاة العصر أمس في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأمّ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الصلاة، التي أداها أيضاً أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز والد الفقيد الأمير ناصر، والأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير سلطان بن سعد بن خالد، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعددٌ من الأمراء، والأمراء فيصل وخالد وعبدالله ومحمد وسلمان أشقاء الفقيد ناصر، وذوو الفقيد عبدالله بن مترك الدوسري، والعلماء، والوزراء، وجموعٌ من المصلين.

وكان الديوان الملكي أعلن، في بيانٍ أمس الأول، انتقال الأمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز إلى رحمة الله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)