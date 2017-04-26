العواد يتطلع إلى استمرار الارتقاء بأداء «الثقافة والإعلام»

تطلّع وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، إلى مُضيّ جميع العاملين في الوزارة قُدُماً في الارتقاء بأدائها وأداء هيئاتها في مختلف قطاعاتها؛ وأن يكونوا عوناً له في أداء المهام، للرقيّ بالرسالة الإعلامية والثقافية التي تبرز المكانة المرموقة للمملكة على كافة الأصعدة.

وحث الوزير، لدى لقائه في مكتبه أمس كبار مسؤولي الوزارة ووكلائها ومديري العموم فيها، العاملين على الاستمرار في الإسهام بالأفكار والأعمال التي تعزز من تطوير الأداء.

واستمع العواد إلى ما طرحه المسؤولون، ورؤاهم حول سير الأداء والمهام والأدوار المسندة إلى كل قطاع، ناقلاً تحيات وتقدير القيادة الرشيدة إلى منسوبي الوزراء والهيئات المرتبطة بها.

ورفع العواد شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الثقة الغالية بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه في منصبه الجديد، سائلاً الله التوفيق والسداد في أداء مهامه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)