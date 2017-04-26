خادم الحرمين يستقبل ملك إسبانيا السابق

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس ملك مملكة إسبانيا السابق، الملك خوان كارلوس.

وصافح كارلوس الأمراء، في بداية الاستقبال في قصر خادم الحرمين في الرياض.

وأقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً لكارلوس.

وحضر الاستقبال والمأدبة الأمير خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد.

كما حضر محافظ الدرعية، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وأمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والمستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والمستشار في وزارة الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير إسبانيا لدى المملكة، ألفارو ألانزو قواتيريز.

وكان ملك إسبانيا السابق وصل، مع وفد مرافق له، إلى الرياض أمس الأول، في زيارة خاصة إلى المملكة.

واستقبله، لدى وصوله إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أمير منطقة الرياض، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية، اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان، ومندوب عن المراسم الملكية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)