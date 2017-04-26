الغامدي: «مقلع طمية» سينقل الطائف إلى خارطة السياحة العالمية

قال رئيس مجلس إدارة شركة الطائف للسياحة والاستثمار «الطائف سما» المهندس مساعد الغامدي إن رعاية وتدشين مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لمشروع تطوير مقلع طمية يأتي في إطار دعمه للسياحة والاستثمار في المنطقة بشكل عام، مثمناً له الدعم والاهتمام بالمشاريع السياحية التي تمثل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد في المملكة.

وأشار إلى أن المشروع الذي شرفت الشركة بتنفيذه، بالشراكة مع مركز التكامل التنموي في إمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتم إنجازه بحمد الله في الوقت المحدد حظي بدعم ومتابعة من أمير المنطقة الذي وجه بتنفيذ المشروع إبان زيارته التفقدية لمحافظات شرق المنطقة العام الماضي، ودشنه خلال هذا العام بعد أن تحقق حلم التطوير. كما أعرب الغامدي عن شكره للرئيس العام للهيئة العامة للسياحة الأمير سلطان بن سلمان على دعم الهيئة للمشروع الذي سينقل المنطقة إلى العالمية.

يذكر أن موقع «مقلع طمية» عبارة فوهة بركان خامد منذ مئات السنين، سمي علمياً بفوهة «الوعبة»، ويقع على بعد 250 كيلومتراً شمال الطائف بالقرب من قرية أم الدوم التابعة لمحافظة الموية وهي عبارة عن حفرة عميقة في الأرض يوجد في أطرافها الجانبية مساحات خضراء من النباتات البرية، وعدد من أشجار النخيل وشجر الدوم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٦) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)