693 ألف مراجع لـ 14 مستشفى في «الشرقية» خلال 3 أشهر

قدم 14 مستشفى تابعاً لصحة الشرقية خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي 1438هـ خدماته لأكثر من 693 ألف مراجع لأقسام الطوارئ والعيادات، وأجريت 6003 عمليات جراحية، كما سجلت 2693 حالة ولادة خلال الفترة نفسها.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق الجلعود أن مستشفى الولادة والأطفال في الدمام استقبل خلال الربع الماضي 27837 مراجعاً في قسم العيادات الخارجية، وأجرى 1402 عملية جراحية، فيما بلغ عدد المواليد خلال الفترة نفسها 1794 مولوداً، وبلغ عدد مراجعي الطوارئ في مجمع الدمام الطبي 59547 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 134834 مراجعاً، فيما أجري 1641 عملية جراحية، وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ في مستشفى القطيف المركزي 58850 مراجعاً، و79562 مراجعاً لقسم العيادات الخارجية، و699 مولوداً، فيما أجريت 816 عملية جراحية، أما مستشفى العيون التخصصي في الظهران فقد استقبل 3658 مراجعاً لقسم الطوارئ، و21833 مراجعاً لقسم العيادات الخارجية، فيما أجرى 953 عملية جراحية، وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ في مستشفى النعيرية العام 25245 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 12730، فيما أجريت 522 عملية جراحية، وبلغ عدد المواليد 133 مولوداً.

أما مستشفى رأس تنورة العام فقد بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 22205، فيما بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 8162، وأجريت 12 عملية جراحية، إضافة إلى أربع حالات ولادة، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ في مستشفى الجبيل العام 21634 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 10833، في حين أجريت في المستشفى 348 عملية جراحية، أما مستشفى الخفجي العام فقد بلغ عدد مراجعي الطوارئ 39204، وبلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية 18148، كما بلغ عدد المنومين في المستشفى 1088 مريضاً، فيما أجريت 159 عملية جراحية.

وأضاف الجلعود أن مستشفى صفوى استقبل 21949 مراجعاً في قسم الطوارئ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)