تثمين دعم المملكة للقضية الفلسطينية

ثمّنت الرئاسة الفلسطينية موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني والداعي إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة والكف عن بناء المستوطنات بوصفها غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية، في بيانٍ بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أمس، أن بيان مجلس الوزراء في المملكة عقب انتهاء جلسته أمس الأول في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤكد مواقف المملكة الدائمة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز- رحمه الله-.

وأكد البيان «الشعب الفلسطيني وقيادته يقدرون عالياً هذه المواقف من أشقائهم في المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين».

وكان مجلس الوزراء السعودي، تطرق، خلال جلسته الإثنين، إلى تأكيد المملكة، خلال جلسةٍ لمجلس الأمن الدولي مؤخراً، موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته، للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما فيها القدس. في السياق نفسه؛ دعت المملكة إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، والكف عن بناء المستوطنات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)