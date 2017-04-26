أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية

اعتمد أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الفائزين بالجائزة في عامها الـ 26، والبالغ عددهم 30 مزارعاً من مدينة تبوك ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، بمكتبه بالإمارة، أمين عام الجائزة المهندس واصل الحربي، الذي أوضح أن الجائزة لاقت إقبالا كبيرا من المزارعين من كافة محافظات المنطقة، مشيرا إلى أن الجائزة ساعدت على تحفيز المزارعين، في تنمية القطاع الزراعي، وبث روح المنافسة بينهم، مما كان له الأثر الاقتصادي على تبوك نتيجة لحرص أمير المنطقة على تشجيع ودعم المزارعين والزراعة.

وفيما يلي أسماء الفائزين بالجائزة لهذا العام، وهم:

تبوك:

شرار سعيد محمد الحارثي

علي غرم الله حمد العمري

سويلم رويعي خضر العطوي

عمائر عايش مطلق المطيري

إبراهيم محمد عبدالرفيع لودي

عبدالكريم عيد بركة العنزي

منصور الحميدي ناصر الماجد

تيماء:

عبدالرحمن عبدالعزيز محمد القويز

عبدالرزاق عطالله علي الناجم

فرحان خلف زامل الشمري

صياح حماد الحضيري الفهيقي

عبدالله نافع راضي العنزي

بندر عقيل علي الشمري

زامل خلف زامل الشمري

الديسة:

خلف ظافر الشهراني

صالح عيد عواد بن شامان

فايز سليمان عتيق العطوي

شرما:

أحمد عيد أحمد الشن

صالح محمد عيد الشن

مسلم عطالله سلامة الحويطي

بداء:

عواد عليان عابد البلوي

سليمان عبدالله فالح البلوي

أبو راكة: مرزوق صالح حمود البلوي

أشواق:

سليمان محمد جفال الموسى

سالم حميط سعد الحويطي

النشيفة: نصير خليفة منقرة البلوي

البديع: محمد سليمان محمد الشوامين

البدع: سليمان عيد حماد الحويطي

أبو راكة: عايد عواد عويض البلوي

النابع: سليمان عيد عواد السليمي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٦) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)