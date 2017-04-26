«الغذاء والدواء» تدشِّن حملة «الدراسات السريرية»

دشَّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أمس، الحملة التوعوية للتعريف بالدراسات السريرية على الدواء، وذلك بمقر الهيئة في الرياض. وتهدف الحملة، إلى تعريف المجتمع بمفهوم وأهداف الدراسات السريرية على الدواء، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تنظيمها والإشراف عليها، والتوعية بحقوق وواجبات المشاركين في الدراسات السريرية. وتتضمن الحملة 6 ورش عمل في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام، إضافة إلى صفحة توعوية في الموقع الإلكتروني للهيئة . وذكر المدير التنفيذي للتوعية والإعلام الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الدراسات السريرية جزء من الأبحاث الطبية، تبنى على معايير علمية صارمة، لحماية المرضى ومساعدة الباحثين في الحصول على نتائج آمنة وأكثر دقة، لافتاً إلى أن الدراسات السريرية تهدف لاكتشاف طرق جديدة لعلاج الأمراض أو الوقاية منها، والتأكد ما إذا كان الدواء البحثي آمناً وفعالاً، ومن أن طرق العلاج الحالية هي الأكثر فاعلية لعلاج أمراض معينة. وتخضع الدراسات السريرية لضوابط تحددها الهيئة، إذ يجب إبلاغها عن جميع الأعراض الجانبية غير المتوقعة، والخطرة للأدوية البحثية بصورة مستعجلة، خلال مدة زمنية لا تزيد على 15 يوماً، أما في حال حدوث أي عرض جانبي خطير غير متوقع يؤدي إلى الوفاة أو تهديد الحياة فيجب إبلاغ الهيئة خلال مدة زمنية أقصاها سبعة أيام. كما يجب الإبلاغ فوراً عند حدوث أو ظهور أي عرض جانبي خطير غير متوقع خارج المملكة لدواء بحثي قيد الدراسة داخل المملكة، وترسل البلاغات على البريد الإلكتروني للمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية: nbc.drug@sfda

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٧) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)