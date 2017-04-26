الأمير سعود بن نايف يرعى حفل الهيئة الملكية بتخريج 1513 طالباً.. اليوم

الدمام، الجبيل ـ الشرق

يرعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، اليوم، حفل التخرج الذي تنظمه الهيئة الملكية في الجبيل لطلاب قطاع الكليات والمعاهد، والبالغ عددهم 1513 طالباً، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.

من جهة أخرى، زار أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، جناح الهيئة السعودية للمقاولين المشارك في يوم المهنة الرابع والثلاثين المقام في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، خلال الفترة من 27 رجب الجاري وحتى غرة شعبان المقبل.

وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أسامة العفالق، والأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سويد، واستمع منهما إلى شرح مختصر عن عمل الهيئة، ومشاركتها.

وتأتي مشاركة الهيئة في يوم المهنة الـ 34 بعد انعقاد الجمعية العمومية للعمل على تعزيز مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، واستقطاب أفضل الكفاءات السعودية للانضمام لمنظومة هيئة المقاولين التي تسعى لتنظيم قطاع المقاولات في المملكة ثاني أكبر القطاعات بعد النفط، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٧٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٦-٠٤-٢٠١٧)