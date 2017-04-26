استمرار الغبار على 7 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، الجوف، وتبوك.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة) وكذلك الأجزاء الجنوبية والشرقية من المدينة المنورة تمتد إلى القصيم وحائل.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.