تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية

أظهرت بيانات نشرت اليوم، تراجع صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركوب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب زيادة إنتاج مصانع الشركات الكورية الجنوبية في الخارج بشكل أساسي.

وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات سيارات الركوب الكورية الجنوبية بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 8.7 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت ذاته تراجعت قيمة السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 16.3% إلى 8ر1 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأرجعت إدارة الجمارك انخفاض الصادرات بشكل أساسي إلى زيادة الإنتاج في الخارج مع تراجع الطلب العالمي على السيارات الجديدة، مشيرة إلى تعافي قيمة الصادرات شهريا في ظل تعافي التجارة العالمية حيث بلغت قيمة الصادرات في يناير الماضي 2.4 مليار دولار وفي فبراير 2.75 مليار دولار وفي مارس 3.5 مليار دولار.