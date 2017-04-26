القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى لفخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس زوما، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار .

وبالمناسبة نفسها؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس زوما، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

كما بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس زوما، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.