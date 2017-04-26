القتل تعزيراً لمهرِّب مخدرات

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بمنطقة تبوك.

وجاء في بيان الوزارة “بفضل من الله تم القبض على المدعو، إبراهيم محمد ناصر البوشي (أردني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً وأويد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني بمنطقة تبوك.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.