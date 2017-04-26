انقاذ ذراع ستنية من البتر

نجح فريق طبي متخصص في جراحات الأعصاب والعظام والأوعية الدموية والصدر بمستشفى الملك خالد في نجران في إنقاذ امرأة في العقد السادس من عمرها بعد تعرضها إلى حادث مروري نتج عنه إصابتها بكسر مضاعف في الكتف الأيسر وقطع كامل للشريان الابطي الأيسر مع إصابة شديدة في الصدر، حيث خضعت لعملية جراحية ناجحة أسهمت في المحافظة على طرفها العلوي الايسر من البتر ولله الحمد.

واستقبلت الطوارئ المريضة وهي بحالة غير مستقرة مع وجود كسر مضاعف في الكتف الايسر وقطع كامل للشريان الابطي الايسر مما نتج عنه إنقطاع كامل للدم المغذي للطرف، مع إصابة شديدة في الصدر وعلى الفور تم إنعاش المريضة ونقلها مباشرة إلى العمليات وتمكن من خلالها الكادر الطبي في جراحات الأعصاب والعظام والأوعية الدموية والصدر من وقف النزيف من الشريان الابطي المقطوع وإعادة توصيله ورجوع جريان الدم في الطرف وحفظه بفضل الله من البتر بالإضافة إلى تثبيت الكسور المضاعفة وعلاج إجابات الصدر.

وأستغرقت العملية خمسة ساعات والمريضة الآن بصحة جيدة وترقد حاليا في قسم التنويم لإستكمال خطة العلاج.