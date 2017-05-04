في أول رحلة خارجية.. ترامب يزور السعودية نهاية الشهر الحالي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيتوجه نهاية الشهر الحالي إلى السعودية في أول رحلة إلى الخارج منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال في حديقة البيت الابيض: “رحلتي الأولى إلى الخارج كرئيس للولايات المتحدة ستكون الى المملكة العربية السعودية “.

وأشار ترامب أنه سيبدأ “باجتماع تاريخي حقيقي في السعودية مع قادة من جميع انحاء العالم الاسلامي.. فالسعودية” مسؤولة عن الحرمين الشريفين.

وأضاف: “هناك سنبدأ بناء قاعدة جديدة للتعاون والدعم مع حلفائنا المسلمين لمكافحة التطرف والإرهاب والعنف وتحقيق مستقبل أكثر عدلاً وأملاً للشباب المسلمين في بلادهم”.

يشار إلى أن العلاقات السعودية الأمريكية تشهد تقارباً كبيراً، حيث التقى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في واشنطن بالرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الأمريكيين، كما أكد وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط على أهمية الحلف السعودي الأمريكي لمحاربة الإرهاب والخطر الإيراني الذي يهدد المنطقة وينشر الفوضى.