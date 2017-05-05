جرافيك: السعودية أولى محطات «ترامب» في جولته الخارجية

تنوعت الزيارات الخارجية الأولى لـ 19 رئيسا أمريكا سبقوا دونالد ترامب في تزعم البيت الأبيض، وتعكس تلك الوجهات الأولى لأي رئيس أمريكي بعد وصوله البيت الأبيض عن استراتيجيات العلاقة بين واشنطن والعاصمة التي تكون الوجهة الأولى لمن يقطن البيت الأبيض الجديد.

وبحسب مراقبين فأن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض في 14 مارس الماضي، لعبت دوراً في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن بل دعمت بشكل كبير في أن تكون الرياض الوجهة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي في حقبة سياسية أمريكية جديدة.