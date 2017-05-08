هزة أرضية على محافظة القنفذة

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية اليوم، هزة أرضية في البحر الأحمر على بعد 174 كم جنوب غرب محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 10 كم.