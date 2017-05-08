هزة أرضية على محافظة القنفذة

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية اليوم، هزة أرضية في البحر الأحمر على بعد 174 كم جنوب غرب محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 10 كم.
Logging In...
التعليقات مغلقة لإنتهاء الفترة المسموحة للتعليق
Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
الأكثر مشاهدة في الشرق
-
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان: أنا قريب من الشرقية وأحمل لأهلها…
-
-
-
-
-
-
الغامدي: «مقلع طمية» سينقل الطائف إلى خارطة السياحة العالمية
-
-
-
حجم التبرعات السعودية لليمن يصل إلى 250 مليون دولار منذ يناير
الله يحفظنا ويكفينا شر الزلازل والبراكين والفتن
والحمدلله إنها بدرجة ٣،٧ يعني ليست قوية