اختتمت جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة جدة،اليوم مشاركتها في فعاليات “اليوم العالمي لمكافحة التدخين” تحت عنوان “كيف تقول لا”، التي أقيمت بمجمع الأندلس مول، بمشاركة عدد من الجهات التطوعية الصحية بالمحافظة.

وأفاد مدير عام الجمعية الدكتور صلاح الشيخ، أن الحملة تضمنت إقامة أركان تثقيفية عن أضرار التدخين الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، إلى جانب المشاركة بمعرضٍ تعريفي احتوى على مطبوعات توعوية، وإقامة محاضرات تثقيفية شهدت حضور أكثر من 1700 شاب وفتاة ، قدّمها عدد من الاستشاريين والاطباء.