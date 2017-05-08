القتل تعزيراً لجانٍ قتل زوجته

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمحافظة القطيف، وذلك بعد إقدامه على زوجته بإطلاق النار عليها بسبب خلاف بينهما.

وجاء في الوزارة “أقدم نور بن علي بن عبدالله آل أحمد (سعودي الجنسية) على قتل زوجته نوال بنت عبدالله بن علي المرزوق (سعودية الجنسية) وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات تجاه رأسها وصدرها مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ونظراً لبشاعة جريمته بإقدامه على قتل زوجته وطفلتهما على يده مما تنعدم معه معاني الأبوة والإنسانية ولتعدد سوابقه مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه وإصراره على ارتكاب المحرمات فقد حكم عليه بقتله تعزيراً ، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.