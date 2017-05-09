خادم الحرمين يوجه دعوة لملك المغرب للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية تتضمن دعوة جلالته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتسلم الرسالة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للملكة المغربية ناصر بوريطة خلال استقباله اليوم، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة المغربية الرباط.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز خوجة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري.